Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин пригласил страны принять участие в создании транспортного коридора «Север — Юг»
Транспортный коридор «Север — Юг», который соединит Северный морской путь с Персидским заливом, должен стать примером самой широкой международной кооперации. Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с ветеранами-строителями и работниками Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, в которой также принял участие азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
«Масштабу, историческому значению БАМа соответствует и еще одно направление российско-азербайджанского сотрудничества сегодня. Речь о развитии транспортного коридора „Север — Юг“, — сказал глава государства. — Хочу еще раз подчеркнуть: мы приглашаем все заинтересованные государства к участию в этом проекте, рассчитываем, что в нем будут обязательно востребованы лучшие, проверенные временем традиции дружбы и взаимопомощи строителей БАМа — людей самых разных национальностей, объединенных общей целью».
Путин отметил, что коридор поможет сформировать новые логистические маршруты для ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга, передает пресс-служба Кремля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»