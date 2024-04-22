Путин пригласил страны принять участие в создании транспортного коридора «Север — Юг»

Фото: пресс-служба Кремля

Транспортный коридор «Север — Юг», который соединит Северный морской путь с Персидским заливом, должен стать примером самой широкой международной кооперации. Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с ветеранами-строителями и работниками Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, в которой также принял участие азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

«Масштабу, историческому значению БАМа соответствует и еще одно направление российско-азербайджанского сотрудничества сегодня. Речь о развитии транспортного коридора „Север — Юг“, — сказал глава государства. — Хочу еще раз подчеркнуть: мы приглашаем все заинтересованные государства к участию в этом проекте, рассчитываем, что в нем будут обязательно востребованы лучшие, проверенные временем традиции дружбы и взаимопомощи строителей БАМа — людей самых разных национальностей, объединенных общей целью».

Путин отметил, что коридор поможет сформировать новые логистические маршруты для ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга, передает пресс-служба Кремля.