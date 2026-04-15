Путин пригласил президента Индонезии на KazanForum и «Иннопром»

Президент России Владимир Путин пригласил своего индонезийского коллегу Прабово Субианто принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» и Международной промышленной выставке «Иннопром», сообщил министр иностранных дел азиатской страны Сугионо.

Сугионо добавил, что Джакарта считает Москву стратегическим партнером в различных сферах, включая экономику и торговлю. В связи с этим правительства обеих стран изучают новые возможности для укрепления экономических связей и углубления контактов.

В 2026 году форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» пройдет с 12 по 17 мая на разных площадках Казани, а двухдневная деловая программа состоится в Международном выставочном центре «Казань Экспо» 14–15 мая. Международная промышленная выставка «Иннопром» состоится с 6 по 9 июля в Екатеринбурге.