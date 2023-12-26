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Путин пригласил лидеров стран СНГ на «Игры будущего» в Казани
Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ стать почетными гостями на «Играх будущего», которые пройдут в Казани в следующем году. Об этом он заявил на неформальной встрече в Константиновском дворце.
Неотъемлемой частью гуманитарного сотрудничества в содружестве являются физкультура и спорт. Его примером могут стать II Игры стран СНГ, прошедшие в Белоруссии в августе этого года.
«Уже в феврале следующего года у нас, в Казани, пройдут инновационные „Игры будущего“. Это предложенный Россией новый формат спортивных мероприятий, объединяющий и более динамичные спортивные дисциплины, и киберспорт. Хотел бы пригласить всех вас на церемонию торжественного открытия „Игр будущего“ 21 февраля 2024 года в Казани», — заявил он.
Еще одним крупным событием, которое анонсировал Путин, стал Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. По словам Президента, ожидается, что мероприятие посетят представители более чем 180 стран мира.
Глава государства напомнил, что Россия выдвинула предложение создать Евразийскую академию киноискусств и учредить Евразийскую кинопремию, возродить международный конкурс популярной песни «Интервидение». «Рассчитываем на вашу благожелательную реакцию и приглашаем все страны СНГ принять участие в реализации этих проектов», — заключил он.
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