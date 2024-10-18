Путин пригласил лидера Палестины в Казань на саммит БРИКС

Президент РФ Владимир Путин сказал, что пригласил главу Палестины Махмуда Аббаса на саммит БРИКС в Казани. Напомним, встреча глав стран-членов объединения пройдет с 22 по 24 октября.

Напомним, Путин 18 октября встретился с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. На этой встрече российский лидер сказал, что ближневосточное урегулирование станет одной из тем обсуждения на предстоящем саммите в Казани.

«Я пригласил президента Палестины, чтобы он поучаствовал в наших мероприятиях», - сказал глава государства, отвечая на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, межгосударственное объединение БРИКС было создано 18 лет назад. В 2024-м Россия заняла пост председателя организации.