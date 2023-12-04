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Путин пригласил иностранных послов на выставку-форум «Россия»
Президент Владимир Путин пригласил послов иностранных государств посетить Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. В церемонии вручения верительных грамот участвуют представители более 20 стран.
«Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть. И вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живет – страна, в которой вам предстоит работать и прожить несколько лет», – сказал глава государства.
Он поздравил с официальным началом дипломатической деятельности послов в России. Президент отметил, что послы «возглавляют посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике».
«Мне очень хотелось бы, чтобы не только по линии народной, но и по линии официальной дипломатии отношения у нас развивались должным образом», – сказал Путин.
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