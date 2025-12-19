Путин пригласил Героя России Нарана Очир-Горяева на «Прямую линию»

Скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин пригласил Героя России Нарана Очир-Горяева, участника спецоперации и командира штурмового отряда, чьи подчиненные в ходе штурма Северска в Донецкой народной республике заняли более 80 жилых зданий, принять участие в прямой линии и рассказать о боевых действиях при освобождении города.

«Вы, наверное, видели и слышали доклады начальника Генштаба (ВС РФ Валерия Герасимова – прим. Т-и), командующих группировкой и соответствующей армией, да и командира бригады, который там воевал. Я, кстати говоря, его тогда спросил. Я говорю: "Сейчас как вы оцениваете ситуацию в Северске? Вы надежно контролируете город?" Он говорит: "Владимир Владимирович, мы уже идем на запад. 1,5–2 километра моя бригада прошла в западном направлении. И это движение продолжается"», – сказал Путин.

Глава государства сообщил, что это предложение он сделал после награждения бойцов 17 декабря, когда Путин вручил Очир-Горяеву медаль «Золотая Звезда» – это следует из материалов к церемонии вручения госнаград.

«После этого я приехал на работу в Кремль и попросил как раз командира штурмового отряда этого тоже подъехать. Хотел с ним просто обсудить текущие вопросы. Я так иногда делаю, когда есть такая возможность… И я его попросил: "Послушай, скажи, пожалуйста, несколько слов, все коллеги чтобы услышали, какова обстановка сейчас в Северске и как это было". И он начал рассказывать. И мои коллеги говорят – а можно его пригласить на прямую линию?» – пояснил Президент.

По словам Очир-Горяева, освобождение Северска было сложным делом. «Самое сложное – это было дойти до Северска, потому что местность была открыта, было <…> отсутствие естественных укрытий, поэтому было принято решение двигаться малыми группами незаметно», – подчеркнул он.

Владимир Путин заметил, что благодаря действиям бойцов удалось установить надежный контроль над городом.