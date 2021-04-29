Путин пригласил французских бизнесменов на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на прошедшей онлайн встрече с участниками Франко-Российской торгово-промышленной палаты предложил французским бизнесменам посетить Петербургский международный экономический форум.

«Возможность детально обсуждать конкретные вопросы <…> традиционно предоставляется на Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдет 2–5 июня. Как всегда, уважаемые друзья, я приглашаю вас принять в нем участие», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, российская сторона ценит, что в условиях сложной экономической конъюнктуры представленные в РФ французские компании не снижают своей активности. «Это свидетельствует о вашем доверии к российской экономике и перспективам ее развития», — подчеркнул он.

«Со своей стороны оказывали и будем оказывать французскому бизнесу в России, французским инвесторам всемерную поддержку», — заверил российский лидер.