news_header_top_970_100
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 апреля 2021  18:18

Путин пригласил французских бизнесменов на ПМЭФ

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин на прошедшей онлайн встрече с участниками Франко-Российской торгово-промышленной палаты предложил французским бизнесменам посетить Петербургский международный экономический форум.

«Возможность детально обсуждать конкретные вопросы <…> традиционно предоставляется на Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдет 2–5 июня. Как всегда, уважаемые друзья, я приглашаю вас принять в нем участие», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, российская сторона ценит, что в условиях сложной экономической конъюнктуры представленные в РФ французские компании не снижают своей активности. «Это свидетельствует о вашем доверии к российской экономике и перспективам ее развития», — подчеркнул он.

«Со своей стороны оказывали и будем оказывать французскому бизнесу в России, французским инвесторам всемерную поддержку», — заверил российский лидер.

путин владимир ПМЭФ россия и франция
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное