Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Государства Израиль Нафтали Беннету после состоявшейся накануне встречи и пригласил его посетить Санкт-Петербург вместе с супругой, сообщает канцелярия премьера.

Встреча Беннета и Путина состоялась в Сочи в пятницу, 22 октября, после чего израильский премьер-министр из религиозных соображений остался на шабат в Краснодарском крае.

С заходом солнца 23 октября шабат закончился, и Владимир Путин позвонил премьер-министру, побеспокоился, как прошел его шабат на территории России, и пригласил в Северную столицу.

Визит Беннета был приурочен к 30-летию дипотношений между Россией и Израилем.