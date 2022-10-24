news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
24 октября 2022  22:28

Путин пригласил Алиева и Пашиняна в РФ на трехсторонний саммит

news_top_970_100

Российский президент Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в РФ на очередной трехсторонний саммит для обсуждения ситуации в отношениях между государствами.

На саммите планируется обсудить «весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов», сообщил сегодня МИД РФ.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что ведется подготовка к саммиту. «Саммит готовится. О дате и месте сообщим», – сказал он РИА Новости.

Напомним, Путин выступил с инициативой провести трехсторонний саммит РФ-Азербайджан-Армения, выступая в середине октября на саммите СНГ в Астане, отметив, что в этом есть «заинтересованность».

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100