Путин пригласил Алиева и Пашиняна в РФ на трехсторонний саммит

Российский президент Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в РФ на очередной трехсторонний саммит для обсуждения ситуации в отношениях между государствами.

На саммите планируется обсудить «весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов», сообщил сегодня МИД РФ.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что ведется подготовка к саммиту. «Саммит готовится. О дате и месте сообщим», – сказал он РИА Новости.

Напомним, Путин выступил с инициативой провести трехсторонний саммит РФ-Азербайджан-Армения, выступая в середине октября на саммите СНГ в Астане, отметив, что в этом есть «заинтересованность».