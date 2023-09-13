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Руc Тат
Политика 13 сентября 2023 08:22

Путин пригласил 9-классницу на пуск пилотируемого корабля на Байконуре

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Во время осмотра космодрома Восточный Президент России Владимир Путин встретился со школьницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой. Глава государства пригласил ее на пуск пилотируемого корабля «Союз-МС-24» на Байконуре, который состоится 15 сентября.

На корабле будет находиться смешанный российско-американский экипаж. Президент вручил Марии стартовый ключ управления пуском. «Чтобы ты надежно порулила», — пошутил он.

9-классница была одной из участниц «Разговора о важном», который состоялся 1 сентября.

#Владимир Путин #байконур #космодром восточный #школьница
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