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Путин пригласил 9-классницу на пуск пилотируемого корабля на Байконуре
Во время осмотра космодрома Восточный Президент России Владимир Путин встретился со школьницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой. Глава государства пригласил ее на пуск пилотируемого корабля «Союз-МС-24» на Байконуре, который состоится 15 сентября.
На корабле будет находиться смешанный российско-американский экипаж. Президент вручил Марии стартовый ключ управления пуском. «Чтобы ты надежно порулила», — пошутил он.
9-классница была одной из участниц «Разговора о важном», который состоялся 1 сентября.
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