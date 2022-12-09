Путин придал KazanSummit 2023 федеральный статус

Вице-премьер России Марат Хуснуллин возглавит оргкомитет Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2023». Решение было принято на совещании в Москве, посвященном подготовке к будущему событию. В нем принял участие и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По решению Президента России Владимира Путина мероприятие получит федеральный статус. Это особенно важно, учитывая возрастающие перспективы сотрудничества России со странами исламского мира, заметил Хуснуллин.

«В условиях новых экономических реалий это мероприятие имеет стратегическое значение для нашей страны. Оно позволит укрепить деловые связи российского бизнеса со странами исламского мира», — выразил уверенность он.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия видит в исламских странах надежных партнеров, с уважением относится к их независимой политике.

В свою очередь, Рустам Минниханов поблагодарил Президента России за признание KazanSummit событием федерального уровня. «Это высокое доверие для нас. В условиях необходимости обеспечения экономических интересов страны возрастает важность расширения взаимодействия Российской Федерации с мусульманскими странами», — добавил руководитель РТ.

Участники совещания предложили провести саммит 18-19 мая 2023 года.

Фото: пресс-служба Президента РТ