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Политика
13 января 2023  10:58

Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с Муртазой Рахимовым

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Президент России Владимир Путин прибыл в Уфу, где проходит церемония прощания с Первым Президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Об этом сообщает телеграм-канал «Башкирский Снег».

Напомним, Рахимов скончался 11 января на 89-м году жизни. Церемония прощания с ним проходит в Государственном концертном зале «Башкортостан». С 9.00 до 12.00 проститься с первым Президентом республики смогли все желающие, сейчас идет официальная часть церемонии. Проститься с ним приехали также Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

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