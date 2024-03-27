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Путин прибыл в Тверскую область
Президент России Владимир Путин находится в Торжке Тверской области. Глава государства посещает Всероссийский историко-этнографический музей, сообщает пресс-служба Кремля.
Он осмотрел коллекцию берестяных грамот, образцы древних вооружений и предметы ремесел и быта XI-XVII веков.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что визит Президента приурочен к Дню работника культуры, который отмечался накануне.
«После этого Путин намерен посетить музейный комплекс „Гостиница Пожарских“ того же Всероссийского историко-этнографического музея, где он проведет встречу с работниками культуры Тверской области», — заявил Песков.
По его словам, встреча будет носить характер свободного разговора. Затем Владимир Путин встретится с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Заключительной точкой визита станет госцентр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны.
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