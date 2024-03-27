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Политика 27 марта 2024 18:27

Путин прибыл в Тверскую область

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Президент России Владимир Путин находится в Торжке Тверской области. Глава государства посещает Всероссийский историко-этнографический музей, сообщает пресс-служба Кремля.

Он осмотрел коллекцию берестяных грамот, образцы древних вооружений и предметы ремесел и быта XI-XVII веков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что визит Президента приурочен к Дню работника культуры, который отмечался накануне.

«После этого Путин намерен посетить музейный комплекс „Гостиница Пожарских“ того же Всероссийского историко-этнографического музея, где он проведет встречу с работниками культуры Тверской области», — заявил Песков.

По его словам, встреча будет носить характер свободного разговора. Затем Владимир Путин встретится с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Заключительной точкой визита станет госцентр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны.

#Владимир Путин #тверская область #визит
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