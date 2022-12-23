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Официальная хроника
23 декабря 2022  17:50

Путин приехал в Тулу с рабочим визитом

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Тулу с рабочим визитом. Глава государства займется вопросами обеспечения Вооруженных сил РФ военной техникой, пишет «Интерфакс».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что по приезде Путин посетит конструкторское бюро приборостроения, которое производит различные системы вооружения, и ознакомится с его деятельностью. После Президент проведет два совещания, в том числе с руководителями организаций ОПК.

Также в рамках визита в регион глава государства посетит ситуационный центр губернатора Тульской области.

#Владимир Путин #политика
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