Путин приехал в Тулу с рабочим визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Тулу с рабочим визитом. Глава государства займется вопросами обеспечения Вооруженных сил РФ военной техникой, пишет «Интерфакс».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что по приезде Путин посетит конструкторское бюро приборостроения, которое производит различные системы вооружения, и ознакомится с его деятельностью. После Президент проведет два совещания, в том числе с руководителями организаций ОПК.

Также в рамках визита в регион глава государства посетит ситуационный центр губернатора Тульской области.