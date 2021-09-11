Путин прибыл в Псковскую область для участия в открытии мемориала Александру Невскому

Президент России Владимир Путин прибыл в Псковскую область, где состоится церемония открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной». Об этом сообщает РИА Новости.

Чин освящения комплекса будет проведен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Также участниками церемонии станут митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и помощник главы государства Владимир Мединский.

Комплекс, посвященный князю, был создан к 800-летию со дня рождения Александра Невского. В основе мемориала находится композиция весом 50 тонн. Она включает фигуры князя и витязей, над головами которых развеваются хоругвь и стяги с ликами святых.

Также сегодня Президент России проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.