Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин прибыл в Королев на встречу с руководителями оборонных предприятий
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК на площадке головного предприятия корпорации «Тактическое ракетное вооружение», расположенного в подмосковном Королеве. Об этом передает РИА Новости.
В совещании принимают участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Сергей Шойгу, первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министры Антон Алиханов и Антон Силуанов, а также гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и пр.
После совещания Президент осмотрит производственные объекты, в том числе посетит центр наземных испытаний и сборочный цех. Ему представят ракеты «воздух — воздух» большой дальности, планирующие снаряды, линейку авиабомб различных калибров, которые оснастили универсальным модулем планирования и коррекции.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»