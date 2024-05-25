Путин прибыл в Королев на встречу с руководителями оборонных предприятий

Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК на площадке головного предприятия корпорации «Тактическое ракетное вооружение», расположенного в подмосковном Королеве. Об этом передает РИА Новости.

В совещании принимают участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Сергей Шойгу, первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министры Антон Алиханов и Антон Силуанов, а также гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и пр.

После совещания Президент осмотрит производственные объекты, в том числе посетит центр наземных испытаний и сборочный цех. Ему представят ракеты «воздух — воздух» большой дальности, планирующие снаряды, линейку авиабомб различных калибров, которые оснастили универсальным модулем планирования и коррекции.