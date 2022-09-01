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Официальная хроника
1 сентября 2022  15:45

Путин прибыл в Калининград с рабочим визитом

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Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Калининград. Здесь глава государства планирует провести открытый урок и пообщаться со школьниками и участниками нового молодежного движения, передает РИА Новости.

Через видеосвязь Президент откроет пять школ с обучением на русском языке в Таджикистане. Также в этот день он проведет первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи и встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Кроме того, глава государства посетит филиал Нахимовского военно-морского училища.

Ранее сообщалось, что в День знаний Президент РФ проведет открытый урок «Разговор о важном» с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

 

#Владимир Путин
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