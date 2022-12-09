Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию, где сегодня состоится саммит ЕАЭС. Мероприятие в узком и расширенном форматах пройдет в Бишкеке, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что на полях саммита российский Президент встретится с Премьером Армении Николом Пашиняном.

Как стало известно ранее, на мероприятии Путин оценит текущий этап интеграции и расскажет о задачах, наиболее остро стоящих перед ЕАЭС. Кроме того, глава государства определит актуальные задачи на пути дальнейшего развития ЕАЭС и перечислит ключевые приоритеты российского председательства на 2023 год.

Помощник Президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что участники саммита могут затронуть вопрос «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.