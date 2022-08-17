Путин призвал не поднимать цены на спиртное в борьбе с алкоголизмом

Президент России Владимир Путин призвал не повышать цены на спиртное для борьбы с алкоголизмом, а искать альтернативные пути решения проблемы. В частности – вести более активную пропаганду здорового образа жизни.

На проблему с алкоголизмом на видеовстрече с Путиным обратил внимание губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее», – приводит слова Президента пресс-служба Кремля. Среди необходимых мер, по мнению главы государства, пропаганда здорового образа жизни. «Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься. Среди всех мер – ничего нового не скажу, ничего необычного, но тем не менее – пропаганда здорового образа жизни имеет большое значение», – уверен Путин.

Еще один из путей решения проблемы – создание инфраструктуры для занятий спортом, считает президент. «Здесь есть, чем заняться, тем более что и сама область в этом смысле является одной из цитаделей российской культуры в прямом смысле этого слова», – добавил он.