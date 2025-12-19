Путин: Президентская форма правления в России соответствует потребностям страны

Во время прямой линии Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста BBC о концентрации власти в стране. Корреспондент отметил, что вся власть сосредоточена в руках главы государства.

«Да, вся власть в руках Президента Российской Федерации. Контуры этой власти четко обозначены и прописаны в Конституции Российской Федерации – в Основном законе нашей страны», – сказал Путин.

Президент отметил, что его полномочия, безусловно, велики, однако значительная часть законодательных инициатив исходит не от него лично, а от парламентариев.

«Когда принимаются решения на законодательном уровне, я, как и в любой стране, подписываю эти законы. Но значительная часть этих законов инициируется депутатами Государственной Думы либо представителями верхней палаты парламента – Совета Федерации. Это всё факты», – подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что нынешняя президентская форма правления в России оправдана и соответствует потребностям страны.

«Президент России наделен большими полномочиями, но полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня является обоснованной», – заключил Путин.