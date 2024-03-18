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Политика 18 марта 2024 00:03

Путин: Прежде всего нам нужно решать задачи СВО

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Отвечая на вопрос о главных вызовах для нового президентского срока, Владимир Путин отметил, прежде всего, необходимо решить задачи Специальной военной операции.

Также действующий глава государства подчеркнул, что России предстоит укреплять вооруженные силы и обороноспособность.

Кроме того, не менее важным Путин отметил достижение всех основных целей, изложенных в послании парламенту.

#Владимир Путин #выборы президента рф
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