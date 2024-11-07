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Путин предупредил об угрозе применения оружия массового поражения
Президент РФ Владимир Путин заявил о об угрозе использования оружия массового поражения, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
Российский лидер обратил внимание на то, что ОМП «существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий, а клуб обладателей такого оружия расширяется».
«И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», — подчеркнул Путин.
Кроме того, Президент РФ высказал мнение, что призывы Запада нанести стратегическое поражение России, которая обладает крупнейшим арсеналом ядерного оружия, «демонстрирует запредельный авантюризм западных политиков».
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