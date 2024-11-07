news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 7 ноября 2024 20:12

Путин предупредил об угрозе применения оружия массового поражения

Скопировать ссылку

Президент РФ Владимир Путин заявил о об угрозе использования оружия массового поражения, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер обратил внимание на то, что ОМП «существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий, а клуб обладателей такого оружия расширяется».

«И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», — подчеркнул Путин.

Кроме того, Президент РФ высказал мнение, что призывы Запада нанести стратегическое поражение России, которая обладает крупнейшим арсеналом ядерного оружия, «демонстрирует запредельный авантюризм западных политиков».

#Владимир Путин #ядерное оружие
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100