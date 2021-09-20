Путин представил три кандидатуры на пост нового главы Дагестана

Президент РФ Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Дагестана. Это врио главы республики Сергей Меликов, член избирательной комиссии Республики Дагестан Самир Абдулхаликов и заместитель председателя Народного собрания Камил Давдиев. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новым главой Республики Дагестан будет избран один из кандидатов, предложенных российским лидером.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин представил в Народное собрание Республики Дагестан следующие кандидатуры для избрания на должность главы Республики Дагестан: Абдулхаликов Самир Касумович – член избирательной комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса; Давдиев Камил Магомедович – заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан; Меликов Сергей Алимович – временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан», – сказано в сообщении Народного собрания региона.

Выборы нового главы Дагестана состоятся 14 октября.

5 октября 2020 года Путин принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева и назначил его своим советником.