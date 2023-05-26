Путин – предпринимателям: «Пришло время возвращать свои позиции»

На фоне массового ухода из России зарубежного бизнеса, российским предпринимателям следует активнее возвращаться к утраченным ранее позициям, заявил Президент Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». При этом он призвал бизнесменов не ограничиваться внутренним рынком, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале 90-х годов российский рынок был по сути отдан иностранным, в том числе транснациональным компаниям, с которыми не могли конкурировать российские предприниматели, заявил Путин.

«Пришло время возвращать свои позиции <…>», – обратился он к предпринимателям, подчеркнув, что уже сегодня отечественные компании увеличивают поставки собственных товаров и услуг, «которые не уступают, а то и превосходят иностранные аналоги».

Однако при всей важности внутреннего рынка нельзя на нем замыкаться, заявил Президент, назвав это путем к самоизоляции, автаркии и потере конкурентоспособности.

«Россия – как бы ни хотелось нашим недругам – является неотъемлемым участником глобальной экономики, где сейчас происходит глубокая, кардинальная трансформация, меняются торговые и производственные цепочки, мировая финансовая и расчетная система», – подытожил он.