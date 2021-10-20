Путин предостерег регионы от «приукрашивания» ситуации с коронавирусом

Занижение данных и приукрашивание реальной ситуации с распространением коронавируса Covid-19 в регионах недопустимо. Об этом на совещании с членами Правительства РФ заявил Президент России Владимир Путин.

«Обращаю внимание коллег в регионах — ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину (течения эпидемии — прим. Т-и). В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно», — подчеркнул глава государства.

По его словам, приукрашенные данные из регионов всё равно будут выявлены через статистику госпитализаций и уровень смертности.

«Если в субъекте Федерации выявляется большее количество заболевших, то это не значит, что местные власти плохо работают. Наоборот, это говорит о том, что такая работа организована не на бумаге, а реально и эффективно», — резюмировал Президент России.