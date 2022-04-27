Путин предостерег от попыток вмешаться в ситуацию на Украине со стороны

Если кто-то со стороны решит вмешаться в ситуацию на Украине и создаст для России угрозу стратегического характера, РФ ответит молниеносно на такие шаги. Об этом Президент Владимир Путин заявил на встрече с членами Совета законодателей.

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что для такого ответа у России есть все инструменты, которыми не может похвастаться никто в мире.

«А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется», — резюмировал Президент.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что цель — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.