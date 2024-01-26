Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поручил предоставить льготы семьям награжденных посмертно Героев России
Президент России Владимир Путин поручил предоставлять семьям Героев России, награжденных посмертно, те же льготы, что и остальным удостоенным этого звания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Предоставление членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания при жизни», — отмечается в тексте.
Выплаты семьям погибших участников специальной военной операции должны выплачиваться в течение трех месяцев с подачи заявления. В случае отказа уведомление с указанными причинами должно быть направлено в такой же срок.
Правительство должно предоставить отчет о проделанной работе до 1 апреля 2024 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»