Путин поручил предоставить льготы семьям награжденных посмертно Героев России

Президент России Владимир Путин поручил предоставлять семьям Героев России, награжденных посмертно, те же льготы, что и остальным удостоенным этого звания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Предоставление членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания при жизни», — отмечается в тексте.

Выплаты семьям погибших участников специальной военной операции должны выплачиваться в течение трех месяцев с подачи заявления. В случае отказа уведомление с указанными причинами должно быть направлено в такой же срок.

Правительство должно предоставить отчет о проделанной работе до 1 апреля 2024 года.