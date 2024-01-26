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СВО 26 января 2024 10:56

Путин поручил предоставить льготы семьям награжденных посмертно Героев России

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Президент России Владимир Путин поручил предоставлять семьям Героев России, награжденных посмертно, те же льготы, что и остальным удостоенным этого звания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Предоставление членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания при жизни», — отмечается в тексте.

Выплаты семьям погибших участников специальной военной операции должны выплачиваться в течение трех месяцев с подачи заявления. В случае отказа уведомление с указанными причинами должно быть направлено в такой же срок.

Правительство должно предоставить отчет о проделанной работе до 1 апреля 2024 года.

#спецоперация #льготы #Герой России #Владимир Путин
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