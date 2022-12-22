Путин предоставил Правительству право разрешать сделки с лицами, попавшими под санкции РФ

У Правительства России появилось право выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок, операций и действий с лицами, включенными в отечественные санкционные списки. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступил в силу с сегодняшнего дня. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 3 мая этого года.

Тогда, 3 мая, Путин запретил совершать сделки, в том числе внешнеторговые контракты, с оказавшимися под санкциями лицами. Ограничение затронуло федеральные органы власти, органы государственной власти регионов страны, другие госорганы и органы местного самоуправления, а также физические лица и организации, находящиеся под российской юрисдикцией.

Запрещено также оказалось исполнять обязательства перед подсанкционными лицами по совершенным сделкам, если они не были исполнены в полном объеме, а также осуществлять финансовые операции, если оказавшиеся под санкциями получают выгоду от них.

Эти решения стали реакцией на ограничения, введенные странами Запада в ответ на специальную военную операцию России на Украине.