Путин предоставил гражданство экс-советнику Рейгана Сюзанне Масси

Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство бывшей сотруднице Государственного департамента и экс-советнику Президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Сюзанне Масси. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В мае этого года Масси в эфире программы «Русские сенсации» на телеканале НТВ попросила российского лидера предоставить ей гражданство РФ.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», — сказано в указе.

Сюзанна Масси — американский историк и писатель, общественный и государственный деятель. С 1984 по 1988 года она работала советником Президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации советско-американских отношений и завершении холодной войны. Именно Масси научила Рейгана известной русской поговорке, которую он произносил как «Доверьяй, но проверьяй». В 2011 году приняла православие.