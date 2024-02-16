Путин предложил вынести вредное производство в центре Челябинска за пределы города

Президент России Владимир Путин предложил вынести Челябинский электрометаллургический комбинат, который находится в центральной части города, за его пределы. Об этом глава государства сказал на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.

Губернатор рассказал, что подписанное в 2019 году соглашение по снижению выбросов в настоящий момент в полном объеме не выполняется.

«В части электродного производства работы никакие не велись по снижению выбросов. Сегодня прокуратура предъявляет претензии к собственникам завода по выполнению различных обязательств», — рассказал Текслер.

«Нужно это вредное производство здесь — в центре города — закрыть, вынести его за пределы города, вместе с Правительством РФ проработать продолжение работы, сохранение рабочих мест, а для той части, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, при поддержке Правительства РФ привлечь инвесторов, причём желательно привлечь местных инвесторов», — ответил глава государства.

Он также считает, что находившиеся на балансе предприятия социальные объекты — бассейн, исторический торговый центр — должно поступить в собственность государства.