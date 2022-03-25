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Культура
25 марта 2022  16:16

Путин предложил воссоздать общую дирекцию Большого и Мариинского театров

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Президент Владимир Путин предложил худруку Мариинского театра, народному артисту России Валерию Гергиеву подумать о создании общей дирекции Большого и Мариинского театров. Об этом глава государства сказал на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.

«Как вы относитесь к идее воссоздать общую дирекцию? Я не говорю, что это какое-то решение, чтобы не было лишних разговоров», — цитирует ТАСС Путина. 

Президент напомнил, что когда-то в России существовала Дирекция императорских театров — она могла заботиться о самых лучших театральных коллективах и развивать, оказывая им поддержку таким образом, чтобы они наилучшим образом дополняли друг друга.

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