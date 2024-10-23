Путин предложил установить прямые связи между ОЭЗ в странах БРИКС

Президент России Владимир Путин предложил наладить прямой контакт между особыми экономическими зонами в странах БРИКС для их развития. Заявление прозвучало на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, которое проходит в МВЦ «Казань Экспо».

«Считаем, что важно устанавливать прямые связи между управленческими командами таких территорий с преференциальными и льготными режимами, чтобы они могли обмениваться наработками по выстраиванию логистических хабов, локализации промышленного производства, обеспечиванию благоприятных глобально конкурентных условий для инвесторов», – заявил Путин

На всем пространстве БРИКС в настоящее время действует более 2,5 тыс. особых экономических зон, добавил российский лидер.