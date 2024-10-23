Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин предложил установить прямые связи между ОЭЗ в странах БРИКС
Президент России Владимир Путин предложил наладить прямой контакт между особыми экономическими зонами в странах БРИКС для их развития. Заявление прозвучало на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, которое проходит в МВЦ «Казань Экспо».
«Считаем, что важно устанавливать прямые связи между управленческими командами таких территорий с преференциальными и льготными режимами, чтобы они могли обмениваться наработками по выстраиванию логистических хабов, локализации промышленного производства, обеспечиванию благоприятных глобально конкурентных условий для инвесторов», – заявил Путин
На всем пространстве БРИКС в настоящее время действует более 2,5 тыс. особых экономических зон, добавил российский лидер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»