Путин предложил установить показатель эффективности борьбы с пожарами

В России нужно определить показатель эффективности борьбы с пожарами. С таким предложением на сегодняшнем совещании выступил Президент РФ Владимир Путин.

«Считаю необходимым установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать как эффективность этой работы, так и конкретный результат», — сказал глава государства.

Под конкретными результатами он имеет в виду сокращение площади лесных пожаров для каждого российского региона и в целом по стране.

Путин заявил, что такой показатель нужно зафиксировать в указе, который необходимо подготовить по итогам совещания. Он также призвал участников встречи внести свои предложения для расширения документа, чтобы повысить эффективность принимаемых мер.

«Этот документ призван послужить объективной оценке эффективности мер, принимаемых для охраны лесов от пожаров, а также работы по этому направлению субъектов Федерации и Правительства», — приводит слова Президента РФ пресс-служба московского Кремля.