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Политика
25 февраля 2022  18:30

Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки

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Президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании с постоянными членами Совбеза РФ обратился к Вооруженным силам Украины, призвав их взять власть в свои руки. Глава государства посчитал, что с военными будет легче договориться для дальнейшего урегулирования конфликта. 

«Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин призвал военных не позволять неонацистам и бандеровцам использовать их детей, жен и стариков в качестве живого щита.

#Владимир Путин
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