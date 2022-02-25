Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки

Президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании с постоянными членами Совбеза РФ обратился к Вооруженным силам Украины, призвав их взять власть в свои руки. Глава государства посчитал, что с военными будет легче договориться для дальнейшего урегулирования конфликта.

«Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин призвал военных не позволять неонацистам и бандеровцам использовать их детей, жен и стариков в качестве живого щита.