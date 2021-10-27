Путин предложил учредить общерегиональный механизм взаимодействия по Covid-19

Президент РФ Владимир Путин предложил учредить под эгидой Восточноазиатского саммита (ВАС) общерегиональный механизм взаимодействия в борьбе с пандемией. Об этом он сказал во время выступления на саммите по видеосвязи.

Владимир Путин заверил, что Россия представит «конкретные соображения на этот счет в ближайшее время по экспертным каналам».

Глава государства также предложил расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН во Владивостоке: «Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с [коронавирусной] инфекцией».

Также, по его словам, Россия могла бы расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он сообщил, что в ноябре-декабре на этой площадке будет проведена «новая серия профильных курсов повышения квалификации», на них Россия ожидает представителей из стран региона.

«Вполне логично, что саммит фокусируется именно на теме борьбы с пандемией, преодоления ее последствий, на вопросах реализации принятого по инициативе России на предыдущей встрече совместного заявления по сотрудничеству на противоэпидемическом треке», — сказал Путин. «В этом контексте мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекциями», — добавил он.