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Путин предложил учредить 30 сентября День воссоединения России с новыми регионами
Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, который предлагает установить памятную дату в честь вхождения новых регионов в состав России. Документ размещен сегодня в думской электронной базе.
«Законопроектом предусматривается установление новой памятной даты России – 30 сентября – День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с РФ», – сказано в пояснительной записке.
Отмечено, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Россию четырех новых регионов на правах субъектов Российской Федерации. Это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, и является результатом волеизъявления миллионов людей.
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