Путин предложил создать в регионах филиалы Третьяковки и Эрмитажа

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым предложил создать филиалы Государственного Эрмитажа и Третьяковской галереи в регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе беседы с главой государства Алиханов отметил, что в области с нетерпением ждут завершения строительства филиалов Третьяковской галереи и Большого театра.

«В запасниках столько лежит произведений искусств. И в Эрмитаже, и в Третьяковке. Люди не видят этого ничего. Поэтому если в регионе мы это сделаем, создадим [филиалы] и здесь, и в Кемерово, и на Дальнем Востоке во Владивостоке, и в Севастополе <…>», — отреагировал Путин.

По мнению Президента РФ, такая мера расширит как возможности музейного дела, так и доступ людей к различным шедеврам. Он также добавил, что экспозиции в таких филиалах затем можно будет менять.

«Это очень здорово. Потом действительно уровень подготовки специалистов будет совсем другой. Да и качество жизни людей в регионе сразу поменяется <…>. Надеюсь, что мы в ближайшее время это все завершим», — резюмировал Президент.

В столице Татарстана с 2005 года работает центр «Эрмитаж-Казань» — первое представительство Государственного Эрмитажа в России. Это структурное подразделение музея-заповедника «Казанский Кремль».