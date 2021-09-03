Путин предложил создать строительный и индустриальный кластеры в ДФО

На Дальнем Востоке могут появиться строительный и индустриальный кластеры, второй из них будет нацелен на производство «зеленого» водорода и аммиака. Подготовить предложения, касающиеся их создания, на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил Президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Дефицит стройматериалов — это одна из специфических проблем Дальнего Востока. Их приходится завозить в регион за сотни либо даже за тысячи километров, что негативно сказывается на темпы и стоимость возведения инфраструктуры и жилья.

«В ближайшее время нужно кратно увеличить производство стройматериалов на Дальнем Востоке, в том числе создадим современный кластер этой индустрии в Хабаровском крае, который располагает необходимой ресурсной, производственной и кадровой базой», — подчеркнул глава государства.

Путин полагает, что кластер будет обслуживать потребности всего ДФО. Разработкой предложений займутся Кабмин и крупные компании.

Производство «зеленого» водорода и аммиака, на которые нацелен второй кластер, — продукты, спрос на которые не снизится в течение целых десятилетий. Для создания такого объекта на Дальнем Востоке имеются все условия.

«Конечно, реализация этих планов потребует освоения и внедрения прорывных технологических решений в сфере транспорта, энергетики, других отраслей, — отметил Путин. — И это серьезный вызов для нашей экономики и науки».

Президент поручил Правительству оценить возможность создания кластера, а тексте привлечения иностранных партнеров, в том числе Японии и Китая.