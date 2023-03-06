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Путин предложил создать паспорта всех семей мобилизованных в регионах России
Президент России Владимир Путин одобрил инициативу Курганской области по поддержке семей мобилизованных. По каждой из них в регионе создан «социальный портрет», благодаря которому власти знают потребности той или иной семьи.
«Также взяли под опеку семьи мобилизованных. Там широкий спектр вопросов — от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине, единовременной материальной помощи — все решается своевременно. Для этих целей бюджетом сделан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать», — рассказал Президенту губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Владимир Путин оценил эту идею и отметил, что опыт Курганской области необходимо распространить на все регионы страны.
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