Путин предложил создать модули по кибербезопасности на базе «Сириуса»

Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» предложил создать на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи модули по кибербезопасности для учащихся технических вузов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю необходимым на площадке открытого в "Сириусе" IT-колледжа вместе с нашими высокотехнологичными компаниями отработать новые, ускоренные механизмы обучения специалистов для IT-отрасли. <…> Прошу "Сириус" совместно с партнерами создать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов и факультетов», — заявил глава государства, отметив важность подготовки соответствующих кадров.

По мнению Путина, будущие инженеры и конструкторы должны быть очень компетентны в защите критической инфраструктуры, отечественных промышленных и информационных систем, причем независимо от выбранного ими направления деятельности.

Сегодня российский лидер посетил сочинский образовательный центр и вместе с руководителем фонда «Талант и успех» осмотрел недавно построенный корпус «Спорт».