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Путин предложил создать День здоровой мамы в поликлиниках
В российских медучреждениях можно ввести День здоровой мамы, когда женщины смогут пройти профилактический осмотр у специалистов. Идею на форуме «Сильные идеи для нового времени» озвучил Президент РФ Владимир Путин.
«По примеру Дня здорового ребенка вполне можно было бы учредить такой День здоровой мамы и на регулярной основе с молодыми мамами работать и поддерживать и психологически, и по линии различных специалистов-медиков. Спасибо за подсказку — обязательно постараемся все это реализовать», – заметил он и сказал, что обсудит идею с главой Минздрава Михаилом Мурашко.
Кроме того, он пообещал рассмотреть вопрос о снятии ограничений на поддержку многодетных семей с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. «Вы же понимаете — это связано с бюджетными ограничениями. Но тем не менее сама по себе постановка вопроса безусловно правильная, обязательно подумаем», — заметил глава государства.
Напомним, что днями здорового ребенка в поликлиниках России являются вторник и четверг. В эти дни недели ведутся профилактические осмотры, принимаются дети перед вакцинацией, в том числе груднички. Прием детей старше 6 лет не ведется, то же касается и больных детей.
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