Путин предложил Совбезу обсудить защиту персональных данных россиян

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил затронуть тему совершенствования защиты личных данных граждан при помощи цифровых технологий. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня поговорим о совершенствовании защиты персональных данных граждан Российской Федерации в ходе внедрения цифровых технологий. Докладчиком сегодня у нас выступает Максут Игоревич Шадаев, профильный министр (руководитель Минцифры — прим. Т-и). Я попросил бы его и начать нашу сегодняшнюю встречу», — сказал глава государства.

Путин отметил, что эта тема прорабатывается постоянно на разных уровнях и имеет прямое отношение к внедрению современных технологий и связанных с ними задач. Последние необходимо оперативно решать для обеспечения безопасности россиян и отдельных отраслей производства, добавил Президент.