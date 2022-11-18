Путин предложил Совбезу обсудить совершенствование гражданской обороны
Президент РФ Владимир Путин провел сегодня оперативное совещание Совбеза. На нем глава государства предложил обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны.
«У нас сегодня плановый вопрос. Министерство по чрезвычайным ситуациям – МЧС – предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», – цитирует президента пресс-служба Кремля. На этом открытая часть совещания завершилась.
Оперативное совещание Совбеза было организовано в очном формате, хотя с начала пандемии коронавируса Путин традиционно проводил такие заседания по видеоконференцсвязи.