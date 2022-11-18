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Ру Тат
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Политика
18 ноября 2022  14:03

Путин предложил Совбезу обсудить совершенствование гражданской обороны

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Президент РФ Владимир Путин провел сегодня оперативное совещание Совбеза. На нем глава государства предложил обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны.

«У нас сегодня плановый вопрос. Министерство по чрезвычайным ситуациям – МЧС – предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», – цитирует президента пресс-служба Кремля. На этом открытая часть совещания завершилась.

Оперативное совещание Совбеза было организовано в очном формате, хотя с начала пандемии коронавируса Путин традиционно проводил такие заседания по видеоконференцсвязи.

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