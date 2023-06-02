Путин предложил Совбезу обсудить межнациональные отношения

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил уделить внимание межнациональным отношениям в части обеспечения безопасности страны. Он напомнил, что в стране проживают 190 этносов, сообщает пресс-служба Кремля.

«В данном случае безопасности внутриполитической, с учетом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют их наши недоброжелатели, для того чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. А мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать», — сказал российский лидер.

Путин также напомнил, что вопросы межнациональных отношений совсем недавно обсуждались в рамках работ профильного Совета при Президенте РФ. Он попросил директора ФСБ Александра Бортникова и главу МВД Владимира Колокольцева представить свои доклады по теме.