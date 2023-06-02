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Путин предложил Совбезу обсудить межнациональные отношения
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил уделить внимание межнациональным отношениям в части обеспечения безопасности страны. Он напомнил, что в стране проживают 190 этносов, сообщает пресс-служба Кремля.
«В данном случае безопасности внутриполитической, с учетом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют их наши недоброжелатели, для того чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. А мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать», — сказал российский лидер.
Путин также напомнил, что вопросы межнациональных отношений совсем недавно обсуждались в рамках работ профильного Совета при Президенте РФ. Он попросил директора ФСБ Александра Бортникова и главу МВД Владимира Колокольцева представить свои доклады по теме.
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