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Путин предложил считать, что Дербенту 5 тысяч лет
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дербент предложил считать, что самому южному городу страны не две тысячи, а целых пять тысяч лет. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, передает РИА Новости.
«Вы наверно слышали в прямом эфире, как Владимир Владимирович отзывался о Дербенте и даже поправил меня: когда я доложил ему о том, что мы несколько лет назад отмечали двухтысячелетие Дербента, президент подчеркнул, что, наверно, стоит обращаться к другой исторической дате, к другой вехе, и считать, что Дербенту пять тысяч лет», – сказал глава республики.
По его словам, замечание главы государства восприняли как указание. Он поздравил всех дагестанцев с тем, что в регионе теперь есть город с пятитысячелетней историей.
«Город Дербент — колыбель всемирной истории», — подчеркнул Меликов.
В сентябре 2015 года жители Дербента отпраздновали двухтысячелетие города, но многие ученые утверждают, что городу не менее пяти тысяч лет.
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