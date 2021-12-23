Путин предложил россиянам найти противоядие европейскому мракобесию

Президент России Владимир Путин предложил найти противоядие тому мракобесию, что творится в Европе. О своем отношении к новой этике, где отвергаются понятия «мама», «папа», «семья», «мужчина», «женщина», он рассказал на итоговой пресс-конференции.

«Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина. Мама — это мама. Отец — это отец. Если кто-то считает, что мужчины и женщины — одно и то же, ради Бога! Но существует же здравый смысл. Пусть у себя делают, что хотят», — сказал глава государства.

При этом Путин добавил, что в условиях современного мира, при наличии интернета и современных коммуникаций «европейская карета ценностей» может докатиться до России.

«Это неизбежно, так же как и пандемия коронавирусной инфекции. Новые штаммы все появляются и появляются, и нам от этого никуда не деться. Нам просто нужно искать эффективное противоядие тому мракобесию, что творится в Европе», — отметил Президент.

Также Путин добавил, что надеется на внутреннюю моральную защиту россиян, которая продиктована традиционными конфессиями Российской Федерации.