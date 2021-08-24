Путин предложил разработать программу поддержки занятости для людей с ОВЗ

В России нужно разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Президент страны Владимир Путин сообщил на пленарном заседании второго этапа XX Съезда «Единой России».

«Необходимо разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью», — цитирует Президента РИА Новости.

Для того, чтобы особенные граждане могли трудиться и получать постоянный доход, нужно учесть вопросы по их обучению и повышению квалификации до открытия специализированных рабочих мест.