Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса на 2022 год

Мораторий на проверки малого бизнеса нужно продлить на год. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на втором этапе съезда «Единой России».

«Поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса... При этом не только проверки сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики», — подчеркнул глава государства.

В ноябре 2020 года Правительство России продлило мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса до конца 2021 года из-за пандемии коронавируса Covid-19.