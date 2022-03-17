Путин предложил продлить госпрограмму по развитию Крыма и Севастополя

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить сроки реализации государственной программы по развитию Крыма и Севастополя. Об этом глава государства сказал на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова.

«В этой связи предлагаю продлить действие государственной программы „Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя“, увеличить срок ее реализации до 2027 года», — цитирует пресс-служба Кремля Президента.

Путин добавил, что планкой был 2025-й, но теперь ее надо сделать до 2027-го с перспективой до 2030-го.

Из федерального бюджета нужно выделить необходимые объемы софинансирования. При этом, подчеркнул Президент, нужно ускорить реализацию всех существующих инфраструктурных проектов там, где это возможно.