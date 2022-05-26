Путин предложил помощь с продовольственным кризисом при снятии антироссийских санкций

Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений, однако с нее должны быть сняты политически мотивированные санкции Запада. Об этом Президент РФ Владимир Путин сообщил во время телефонного разговора с Премьер-министром Марио Драги.

«Владимир Путин акцентировал, что РФ готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», — передает пресс-служба Кремля.

Собеседники обстоятельно рассмотрели ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности. Путин отметил необоснованность обвинений в адрес России в проблемах с поставками сельхозпродукции на мировые рынки и подчеркнул, что нынешние сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек и финансовой политикой стран Запада во время пандемии. Положение дел ухудшилось и после введения Соединенными Штатами и ЕС рестрикций против РФ.

Также Путин и Драги обсудили ситуацию на Украине. Президент РФ рассказал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса, а также о шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности судоходства из портов Азовского и Черного морей, включая ежедневно открываемые Россией гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов и чему препятствует украинская сторона.

При рассмотрении проблематики энергобезопасности российская сторона подтвердила настрой и далее обеспечивать бесперебойные поставки газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам.